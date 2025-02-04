Пьяный житель Балашихи выкинул собаку возлюбленной из окна после ссоры

Гибелью собаки закончилась ссора между двумя сожителями в Балашихе. Пьяный парень выкинул с 14-го этажа чихуахуа своей подруги. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пара жила вместе в Балашихе порядка шести месяцев. 20-летняя Ева завела себе домашнего питомца. Она приобрела чихуахуа и назвала его Теей. Жизнь собаки оборвалась после ссоры. Девушка поругалась со своим сожителем, 22-летним Олегом, и ушла из дома. Утром следующего дня она получила видео от любовника. На кадрах видно, как он выкидывает собаку из окна 14-го этажа.

«После пережитого шока Ева обратилась в полицию — Олега задержали и доставили в полицию на допрос», — указал микроблог.

Ева утверждает, что в момент совершения преступления ее бывший парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

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