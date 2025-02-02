Мужчина в Москве поджег себя в квартире бывшей жены и троих детей

На юго-востоке Москвы произошло трагическое событие: мужчина совершил акт самосожжения в квартире, где проживали его бывшая супруга и трое детей. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале прокуратуры города.

Что стало причиной такого поступка москвича, не уточняется. В результате произошедшего довести до конца свое стремление мужчине не удалось. А вот домочадцы были госпитализированы со множественными ожогами.

«В результате женщина и ее дочь 2009 года рождения получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Человек, который стал причиной возгорания, сбежал с места происшествия, но позже его также доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что в Эстонии подожгли ресторан украинской кухни с экстремистским названием Slava Ukraina. Инцидент произошел утром 31 января в Таллине. Прибывшие на место экстренные службы увидели разбитое окно и огонь, который распространялся внутри помещения. Правоохранители отрабатывают версию о поджоге в рамках уголовного дела о повреждении и уничтожении имущества. Связывать преступление с политикой не стали.