В результате массированного обстрела, осуществленного ВСУ по Рыльску, который находится всего в 30 км от атомной электростанции (АЭС) в Курчатове, погибли пять человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его информации, 12 мирных граждан получили ранения. У одного из них диагностировали повреждение легких средней тяжести. По предварительным данным, детей среди погибших нет.

Обстрел Рыльска произошел около 15:30 мск. Хотя российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить несколько ракет, выпущенных из американской реактивной системы (РСЗО) залпового огня HIMARS, ущерб городу оказался значительным.

Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы и пожарной части, а также другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс и многоквартирные дома.

В связи с происшествием Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Власти города и региона выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о скором ответе России на обстрел Рыльска.