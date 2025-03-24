Пять человек погибли в ДТП на трассе Симферополь — Евпатория

На Крымской трассе произошло столкновение между междугородним автобусом и грузовым транспортом, что привело к гибели пяти человек и травмам различной степени тяжести у 15 пассажиров. Информацию об этом предоставили в оперативных службах, передает ТАСС.

Авария произошла на автодороге, соединяющей Симферополь и Евпаторию, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По сведениям источника, в салоне автобуса находились 32 человека. Как уточнили в МВД, инцидент произошел вблизи симферопольского аэропорта.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Выясняются причины и детали произошедшего инцидента.

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