Беременная женщина попала в ДТП со скорой в Тульской области

В Новомосковске карета скорой помощи, в которой находилась беременная женщина, попала в ДТП с отечественным авто. Об этом со ссылкой на ГИБДД пишут Тульские известия.

Авария произошла 23 марта в Новомосковске на улице Куйбышева, ночью. Карета скорой помощи везла в роддом беременную пациентку, как неожиданно столкнулась с ВАЗ-2107. Отечественная машина ехала на зеленый сигнал светофора. Скорая помощь пересекала улицу с мигалками и характерным громким сигналом.

Транспорт от столкновения перевернулся, в результате чего медики и беременная оказались заблокированы в машине. Очевидец ДТП, подполковник полиции Евгений Шпенглер, пытался разбить лобовое стекло. Инспекторы помогли с этим и в итоге успешно извлекли из салона женщину. Позже ее доставили на патрульной машине в роддом, где она успешно родила здорового мальчика.

Водителя ВАЗ госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО два пешехода пострадали в ДТП с лихачом.