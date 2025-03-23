Беременная женщина попала в ДТП со скорой в Тульской области
В Новомосковске в аварию со скорой помощью попала беременная женщина
Фото: [ГИБДД Тульской области]
В Новомосковске карета скорой помощи, в которой находилась беременная женщина, попала в ДТП с отечественным авто. Об этом со ссылкой на ГИБДД пишут Тульские известия.
Авария произошла 23 марта в Новомосковске на улице Куйбышева, ночью. Карета скорой помощи везла в роддом беременную пациентку, как неожиданно столкнулась с ВАЗ-2107. Отечественная машина ехала на зеленый сигнал светофора. Скорая помощь пересекала улицу с мигалками и характерным громким сигналом.
Транспорт от столкновения перевернулся, в результате чего медики и беременная оказались заблокированы в машине. Очевидец ДТП, подполковник полиции Евгений Шпенглер, пытался разбить лобовое стекло. Инспекторы помогли с этим и в итоге успешно извлекли из салона женщину. Позже ее доставили на патрульной машине в роддом, где она успешно родила здорового мальчика.
Водителя ВАЗ госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО два пешехода пострадали в ДТП с лихачом.