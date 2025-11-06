Пять человек погибли в результате лобового столкновения минивэнов на трассе «Енисей» в Тыве

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Республике Тыва произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек. По предварительной информации, два минивэна столкнулись лоб в лоб. Официальное подтверждение трагедии и ее последствий опубликовало МВД по региону.

Последствия жесткого удара были засняты на видео. На кадрах видны два автомобиля — Toyota Wish и Toyota Voxy, которые в результате столкновения превратились в груду искореженного металла. Сила удара была такова, что обломки транспортных средств оказались разбросаны по проезжей части, что свидетельствует о значительной скорости движения в момент аварии.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии, включая техническое состояние автомобилей и условия на дороге.

