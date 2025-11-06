Водитель автобуса в Хабаровске попытался проскочить перед поездом на красный сигнал

Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового поезда произошло сегодня утром на одном из железнодорожных переездов Хабаровска. По предварительной информации, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался проскочить перед движущимся составом, что привело к столкновению.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, за рулем пассажирского транспорта находился 59-летний мигрант из Киргизии. Сообщается, что он был официально трудоустроен водителем у местного перевозчика с весны текущего года.

Свидетели происшествия утверждают, что водитель автобуса, напротив, разогнался, пытаясь успеть преодолеть пути до приближения поезда. Машинист тепловоза, перевозившего уголь для городской ТЭЦ-3, заметив опасную ситуацию, предпринял попытку предотвратить аварию и подал звуковой сигнал, однако это не возымело эффекта.

В результате инцидента медицинская помощь потребовалась троим пассажирам и самому водителю автобуса. Все они были экстренно госпитализированы. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

