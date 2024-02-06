Пять человек получили ранения из-за нападения двух террористов на суд в Стамбуле

Два человека, мужчина и женщина, совершили вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле. Они сумели ранить пять человек. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Али Ерликая в социальной сети Х.

По его заявлению, нападавшим не удалось попасть внутрь здания. Они открыли огонь снаружи рядом с одним из входов.

«Сегодня, в 11:46, была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян», - указал он.

При этом были ранены пять человек, в том числе трое полицейских. Ответным огнем правоохранителей нападавшие были ликвидированы. Это были мужчина и женщина. Сейчас все входы в это здание перекрыты, а все подходы к суду усилены патрулями.

Ранее пресса сообщала, что в пригороде Стамбула некий мужчина совершил захват заложников на предприятии, которое принадлежит компании Procter & Gamble. На эту ситуацию пришлось реагировать полицейскому спецназу.