Пять человек получили ранения из-за нападения двух террористов на суд в Стамбуле
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Два человека, мужчина и женщина, совершили вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле. Они сумели ранить пять человек. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Али Ерликая в социальной сети Х.
По его заявлению, нападавшим не удалось попасть внутрь здания. Они открыли огонь снаружи рядом с одним из входов.
«Сегодня, в 11:46, была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян», - указал он.
При этом были ранены пять человек, в том числе трое полицейских. Ответным огнем правоохранителей нападавшие были ликвидированы. Это были мужчина и женщина. Сейчас все входы в это здание перекрыты, а все подходы к суду усилены патрулями.
Ранее пресса сообщала, что в пригороде Стамбула некий мужчина совершил захват заложников на предприятии, которое принадлежит компании Procter & Gamble. На эту ситуацию пришлось реагировать полицейскому спецназу.