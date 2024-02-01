В Турции мужчина взял в заложники сотрудников завода по производству бытовой химии

Сегодня, по данным турецкого ТВ, около 15:00 в пригороде Гебзе, расположенном к востоку от Стамбула, произошел захват заложников на территории завода Procter & Gamble.

Неизвестный мужчина, который был вооружен, ворвался на предприятие и взял в заложники находившихся там сотрудников. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk.

По предварительной информации, на место происшествия был вызван полицейский спецназ, а улицы в окрестностях завода были перекрыты для обеспечения безопасности. Пока что нет точных данных о числе заложников или требованиях захватчика.

В турецких СМИ сообщают, что захват заложников, вероятно, имеет связь с конфликтом в секторе Газа. Власти активно работают над разрешением ситуации, и ожидается, что дополнительная информация появится после вмешательства сил безопасности.

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