Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

В Белгороде произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранения различной степени тяжести получили три женщины и два мужчины, угрозы жизни для них нет.

Повреждения получили 30 частных домовладений и 10 автомобилей. На месте работают пожарные, которые ликвидируют два возгорания. Гладков пообещал с понедельника приступить к восстановлению поврежденных домов.

О причинах взрыва не сообщается.

Ранее Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.