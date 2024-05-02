Путин наградил главу Белгородской области Гладкова орденом Мужества

В указе отмечается, что Гладков награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Только сегодня Гладков сообщал об ударах по Белгородскому, Волоконовскому, Краснояружскому районам и Валуйскому, Грайвороноскому, Шебекинскому городским округам.

22 апреля губернатор Белгородской области заявил, что с начала украинских обстрелов в регионе погибло 120 мирных жителей, из них 11 детей.