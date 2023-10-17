Пять человек пострадали в ДТП с ритуальной маршруткой и автобусом возле кладбища в Мытищах
Mash: несколько человек пострадали в ДТП с катафалком и автобусом в Подмосковье
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Возле мемориального кладбища в подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием ритуальной маршрутки и пассажирского автобуса, пишет Mash.
По информации издания, транспортные средства столкнулись на Осташковском шоссе. В маршрутке был только водитель, в автобусе — пять пассажиров и шофер.
В результате аварии, по данным журналистов, пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в городском округе Люберцы столкнулись маршрутка с пассажирами и такси.