В МЧС уточнили число пострадавших при столкновении маршрутки и такси в Люберцах

При столкновении маршрутки и такси в подмосковных Люберцах пострадали восемь человек, четверо из них были госпитализированы, уточнили в пресс-службе областного главка МЧС.

Авария произошла накануне в районе улиц Вертолетная и Дружбы. По данным прокуратуры Подмосковья, ДТП случилось из-за того, что водитель такси выехал на встречную полосу.

В маршрутке в момент дорожно-транспортного происшествия находились двадцать шесть человек: двадцать пять пассажиров и водитель. В такси был только водитель.

«Пострадало восемь человек, детей нет. <…> Возгорания после столкновения не последовало», — уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, положены ли пострадавшим в ДТП в Люберцах денежные компенсации.