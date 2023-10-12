В МЧС уточнили число пострадавших при столкновении маршрутки и такси в Люберцах
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
При столкновении маршрутки и такси в подмосковных Люберцах пострадали восемь человек, четверо из них были госпитализированы, уточнили в пресс-службе областного главка МЧС.
Авария произошла накануне в районе улиц Вертолетная и Дружбы. По данным прокуратуры Подмосковья, ДТП случилось из-за того, что водитель такси выехал на встречную полосу.
В маршрутке в момент дорожно-транспортного происшествия находились двадцать шесть человек: двадцать пять пассажиров и водитель. В такси был только водитель.
«Пострадало восемь человек, детей нет. <…> Возгорания после столкновения не последовало», — уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, положены ли пострадавшим в ДТП в Люберцах денежные компенсации.