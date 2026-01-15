Пять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе в Крыму

На трассе Симферополь — Красноперекопск в Сакском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадали пять человек, сообщила пресс-служба госавтоинспекции МВД Крыма.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля Mercedes-Benz 1964 года рождения. Мужчина не справился с управлением, его автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения.

На встречной полосе Mercedes столкнулся с автомобилем Lada Granta. После этого по инерции он врезался в автомобиль Ford Focus, двигавшийся в попутном направлении.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и оба пассажира автомобиля Lada Granta. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford Focus. Все пятеро пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения Сакского района для оказания необходимой помощи.

