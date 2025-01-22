Пять человек спасли при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы

В доме 31 по улице Нагорная вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ сообщает РИА Новости.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения увидели, что огонь охватил 4 этаж жилого дома. В ходе борьбы с огнем пожарным удалось спасти пятерых человек. Все они переданы врачам.

Открытое горение ликвидировано, работы по полной ликвидации пожара еще ведутся, отметили представители ведомства.

К тушению пожара привлечены 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что под Нижним Новгородом в двухэтажном доме произошел взрыв газа.