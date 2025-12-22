Пять человек, включая троих детей, пострадали при пожаре на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошел пожар в жилом многоквартирном доме, сообщило региональное управление МЧС по региону. Возгорание произошло 22 декабря на ул. Авиаторов в городе Тарко-Сале.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек. Среди пострадавших — трое детей. Точный характер и тяжесть полученных травм уточняются.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы утром, и жильцы здания успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных расчетов.

На место происшествия оперативно выехали подразделения МЧС. В настоящее время спасатели продолжают работы по полной ликвидации пожара, а также по установлению всех обстоятельств происшествия.

