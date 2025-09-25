Пять коробок, одна взорвалась: в Петербурге задержали мужчину по делу о теракте на почте

Взрывное происшествие в петербургском почтовом отделении расследуется как террористический акт, сообщила «Фонтанка». Инцидент произошел в филиале на проспекте Обуховской обороны, где, по информации издания, сдетонировала одна из посылок.

Правоохранительные органы оперативно задержали 62-летнего гражданина, подозреваемого в отправке пяти подозрительных коробок в Республику Татарстан днем ранее. Сообщается, что он произвел оплату за пересылку груза и покинул отделение. Тревогу вызвал момент, когда при погрузке одна из коробок начала испускать дым.

В срочном порядке была произведена эвакуация персонала, всего пять человек. При осмотре содержимого коробок специалисты группы разминирования ОМОН «Балтика» обнаружили внутри тубуса из-под витаминов три пиротехнических изделия, идентифицированных как петарды.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 17-летнего подростка за попытку организовать диверсию.