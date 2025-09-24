«Поддерживал связь с неизвестным»: подросток из Петербурга пытался устроить диверсию

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, вечером 23 сентября молодой человек пытался поджечь важный железнодорожный объект.

Отмечается, что подросток поддерживал связь с неизвестным лицом через мессенджер, от которого получал указания о совершении противоправных действий. Попытку поджога предотвратили сотрудники локомотивной бригады, которые заметили подозрительные действия и задержали злоумышленника.

В настоящее время молодой человек помещен в следственный изолятор (СИЗО). По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

