Пять пожарных автоцистерн закупили в рамках нацпроекта для защиты подмосковных лесов

Для защиты подмосковных лесов закупили пять пожарных автоцистерн. Их будут использовать лесопожарные службы Комлесхоза региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал председатель областного Комитета лесного хозяйства Олег Баженов, автомобили ГАЗ С41А23 NEXT «Садко» российского производства отличаются повышенной проходимостью. Они оснащены пожарным, водоподающим и бортовым навигационно-связным оборудованием, а также системой «Глонасс».

Закупка была проведена в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Московской области.