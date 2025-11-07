Основная версия следствия: что стало причиной падения вертолета в Дагестане

Следствие считает, что частный вертолет Ка-226 рухнул в Дагестане из-за серьезной технической неполадки. Эта версия стала основной после изучения обстоятельств катастрофы. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолет Ка-226, упавший в Дагестане, мог разбиться из-за внезапного отказа техники. Эта версия стала для следователей основной, хотя они и прорабатывают другие возможные причины чрезвычайного происшествия.

Специалисты начали тщательный осмотр обломков воздушного судна, чтобы определить, какая именно система дала сбой в полете. Модель Ка-226, принадлежавшая «Кизлярскому электромеханическому заводу», имеет репутацию надежной машины, что делает расследование этой неисправности особенно важным для авиационных властей. Окончательные выводы будут сделаны после полного анализа данных.

Ранее сообщалось о том, что частный дом был разрушен в результате падения вертолета в Дагестане.