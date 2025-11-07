В Дагестане разбился вертолет с туристами

В Дагестане вертолет Ка-226, осуществлявший полет с туристами на борту, потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су, расположенного в Карабудахкентском районе, передает телеграм-канал SHOT.

По информации Министерства здравоохранения республики, четыре человека, находившиеся на борту, скончались от полученных травм. Всего на борту воздушного судна находилось семь человек.

На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы. Специалисты устанавливают все обстоятельства катастрофы и причины, приведшие к трагическому исходу.

Ранее сообщалось, что на Камчатке российский Ан-26 врезался в фонарь при посадке. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.