Пятьдесят человек эвакуировали во время пожара в квартире в Подольске

Крупный пожар произошел в квартире в Подольске. На кухне загорелись мебель и бытовая техника, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Возгорание случилось в пятницу. Едкий дым заполнил все помещение, была угроза распространения огня на соседние квартиры. Спасатели эвакуировали пятьдесят человек, включая пятнадцать детей.

Пожар был ликвидирован в короткие сроки. Никто из жильцов дома не пострадал, рассказал начальник 258-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса».

Ранее подмосковные спасатели ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе.