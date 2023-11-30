Пятеро мужчин получили до 23 лет колонии за убийство владельца коттеджа в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор по уголовному делу о разбойных нападениях и убийстве, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в октябре 2020 года. Подсудимые, используя маски, проникли на территорию загородного дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, хозяин коттеджа произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, в ответ двое злоумышленников выстрелили в него из ружья и пистолета. Мужчина скончался на месте.

В ходе следствия выяснилось, что за два года до этого подсудимые уже совершали нападение на загородный коттедж потерпевшего, а в 2019 году украли из его дома денежные средства.

Все соучастники преступлений получили от девяти до двадцати трех лет колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что жительницу Подмосковья приговорили к шести годам лишения свободы за организацию убийства супруга.