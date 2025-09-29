Пятеро подростков получили реальные сроки в колонии за избиение прохожих в Москве

Суд вынес свой вердикт пятерым несовершеннолетним, которые избивали прохожих в Москве и Подмосковье и снимали это на видео. Им всем дали сроки лишения свободы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет России.

Молодые люди на протяжении двух дне били прохожих в торговом центре, который находится на Ходынском бульваре. Такое же избиение незнакомых им людей они устроили в одном из учебных заведений в Химках. Свои преступления они снимали на видео и выкладывали в интернет. Правоохранители квалифицировали это как хулиганство. Точку в этом деле поставил суд.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти несовершеннолетних... Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 11 месяцев до 3,5 лет», — указали представители Следкома.

Все подсудимые были взяты под стражу в зале суда. По отношению к ним применили статью о хулиганстве, связанную с насилием и по предварительному сговору.

