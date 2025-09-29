Против сбившего беременную в Москве самокатчика возбудили уголовное дело
СК РФ возбудил уголовное дело против сбившего беременную в Москве самокатчика
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неизвестного, который сбил беременную во время поездки на самокате и скрылся. Об этом сообщили представители СК РФ в своем официальном телеграм-канале.
ДТП произошло в Москве на Ленинском проспекте. Мужчина на самокате сбил беременную женщину, после чего уехал с места происшествия.
«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — указано в микроблоге.
По некоторой информации, сбитая женщина является многодетной матерью.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кемерово. На окраине города водитель автомобиля при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который двигался в прямом направлении. Мотоциклист погиб, ему оторвало голову в результате столкновения.