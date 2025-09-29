Против сбившего беременную в Москве самокатчика возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неизвестного, который сбил беременную во время поездки на самокате и скрылся. Об этом сообщили представители СК РФ в своем официальном телеграм-канале.

ДТП произошло в Москве на Ленинском проспекте. Мужчина на самокате сбил беременную женщину, после чего уехал с места происшествия.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — указано в микроблоге.

По некоторой информации, сбитая женщина является многодетной матерью.

