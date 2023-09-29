Пятеро пострадали в ДТП на Большой Никитской в Москве: «Мерседес» сбил пешеходов

Безопасность

Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]

Пять человек пострадали в результате серьезного ДТП на Большой Никитской улице в Москве вечером пятницы, 29 сентября. Об этом сообщили в МВД.

Всем оказывается медицинская помощь, состояние пострадавших не уточняется. Известно, что машина сбила пешеходов.

По данным SHOT, «Мерседес» принадлежит 32-летнему Фариду. На данный момент не удалось установить, был ли именно он за рулем. Также канал уточняет, что водитель мог уснуть во время движения. Точную причину случившегося установят правоохранительные органы.

Актуально