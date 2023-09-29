Пятеро пострадали в ДТП на Большой Никитской в Москве: «Мерседес» сбил пешеходов

Пять человек пострадали в результате серьезного ДТП на Большой Никитской улице в Москве вечером пятницы, 29 сентября. Об этом сообщили в МВД.

Всем оказывается медицинская помощь, состояние пострадавших не уточняется. Известно, что машина сбила пешеходов.

По данным SHOT, «Мерседес» принадлежит 32-летнему Фариду. На данный момент не удалось установить, был ли именно он за рулем. Также канал уточняет, что водитель мог уснуть во время движения. Точную причину случившегося установят правоохранительные органы.