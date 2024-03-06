Пятерых бойцов британского спецназа задержали за предполагаемые военные преступления в Сирии

Правоохранители считают, что военнослужащие во время участия в военной операции на сирийской территории совершили ряд нарушений закона. Об этом сообщила газета The Guardian.

Под арест военной полиции попало пять бойцов из специальной авиадесантной службы. Министерство обороны Великобритании отказалось как-либо официально комментировать эти сведения. Частные источники журналистов утверждают, что информация об аресте является правдой.

Один из представителей английского военного ведомства обошелся общими обтекаемыми фразами. Он указал, что минобороны всегда очень серьезно относится к возможным нарушениям закона со стороны своих служащих. Оно очень ответственно подходит к этому вопросу, и активно сотрудничает со следствием, передавая ему необходимую информацию.

Ранее появлялись сообщения, что министерство обороны Великобритании стало готовить своих солдат к окопной войне. Оно вновь, после перерыва в несколько десятилетий, стало рассматривать тактику подготовки долговременных укреплений, рытье траншей и тому подобную фортификацию.