Пятиэтажка в Алешках рухнула после удара ВСУ

Пятиэтажный жилой дом в Алешках Херсонской области обрушился после авиаудара ВСУ. Под завалами могут находиться люди, спасатели уже на месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Жилой дом в городе Алешки Херсонской области частично обрушился после удара со стороны ВСУ. По предварительным данным, под завалами остались люди — точное число пострадавших уточняется.

Губернатор региона Владимир Сальдо подтвердил, что пятиэтажное здание пострадало от авиаудара. На место происшествия немедленно выехали спасатели и медики. Из-за риска дальнейших разрушений работы ведутся с осторожностью.

Город Алешки неоднократно оказывались под обстрелами. Ситуация осложняется тем, что район остается прифронтовым и новые удары не исключены. Власти призывают жителей соблюдать осторожность и не приближаться к месту ЧП.

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