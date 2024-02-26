Пятилетний ребенок под Иркутском попал в больницу после нападения на него стаи собак

Чрезвычайное происшествие случилось на территории садового некоммерческого товарищества, где стая собак атаковала ребенка совсем рядом с его домом. Об этом заявили представители регионального Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Правоохранители узнали об инциденте из социальных сетей. ЧП произошло в городе Шелехово, на территории СНТ «Юность». Трагедии удалось избежать благодаря тому, что мать мальчика вовремя заметила происходящее.

«Мать мальчика незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенок с укусами и ранами был доставлен в больницу», - заявили в СК РФ.

По данному происшествию уже возбуждено уголовное дело. Теперь следователи выяснят, кто именно отвечает за то, что стаи агрессивных животных бегают в пределах населенного пункта. Это расследование уже взято на контроль прокуратурой.

Ранее сообщалось, что несколько собак напали на женщину в Салехарде. Даму покусали животные в ошейниках, то есть они не были бездомными.