Пятилетняя девочка может все еще находиться под завалами в доме, пострадавшем от взрыва в Балашихе

Дядя девочки Алексей рассказал, что его пятилетняя племянница Софа может находится под завалами в одной из разрушенных квартир многоэтажного дома в Балашихе.

Алексей рассказал, что его сестру увезли в реанимацию, а нахождение ребенка не определено. Известно, что женщина в момент взрыва находилась на кухне в квартире на третьем этаже. Ее дочь в этот момент, возможно, спала в комнате, на которую позже во время повторного обрушения упала стена. Если, как говорит Алексей, девочка проснулась от шума и пришла к маме на кухню, то есть вероятность, что она жива.

Алексей рассказал, что в настоящий момент про ребенка вообще ничего не слышно. Если Софа не проснулась и не ушла в маме на кухню, то он даже и не знает что думать о состоянии ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями пострадавшего дома, размещенными в ДК «Балашиха».