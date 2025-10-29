Пятисуточное заточение: спасатели Новосибирска вызволили мужчину из ванны

В Новосибирске спасателям оперативно-спасательного отряда «Вега-2» поступил неординарный вызов. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая к мужчине с большим весом, запросила техническое усиление. Как выяснилось, гражданин не мог самостоятельно покинуть ванну на протяжении пяти суток.

По предварительной информации, все это время мужчина надеялся справиться с ситуацией своими силами, однако его попытки не увенчались успехом. Длительное нахождение в неудобной позе и ограниченном пространстве привело к резкому ухудшению его самочувствия: у пострадавшего образовались пролежни и развились осложнения, вызванные неподвижностью.

Спасатели провели сложную операцию по эвакуации, после чего передали мужчину врачам для оказания неотложной медицинской помощи.

В пресс-службе МАСС напомнили, что установка специальных поручней и опорных механизмов в санузлах либо замена классической ванны на современную душевую кабину способны кардинально снизить риски подобных критических ситуаций, обеспечив гражданам безопасность и необходимый комфорт в повседневной жизни.

