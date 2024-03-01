Пятый за сутки беспилотник сбили над Белгородской областью

Украинцы устроили массированную атаку Белгородской области в пятницу, 1 марта. Это следует из данных, размещенных в официальном канале Министерства обороны России и главы региона Вячеслава Гладкова.

Так, всего за полдня пятницы было уничтожено четыре вражеских беспилотника в небе над Белгородской областью, а около 14:30 был замечен новый. БПЛА самолетного типа, уточнили в пресс-службе Минобороны, был уничтожен сразу же после обнаружения, ему не дали возможности совершить террористическую атаку.

Ранее, по данным губернатора Гладкова, над Белгородским районом также срабатывала система ПВО. Силами российских военных были уничтожены несколько воздушных целей, запущенных с территории Украины, над Новой Деревней и селом Никольское. По предварительной информации, разрушений нет, как и пострадавших среди граждан. Другие подробности уточняются.