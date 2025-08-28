Пламя окружило нудистов на пляже в Геленджике

На пляже в России группа нудистов оказалась в окружении огня. Об этом информировало издание «Подъем» в своем телеграм-канале.

Согласно информации, предоставленной МЧС Краснодарского края, 23 человека не смогли самостоятельно покинуть набережную из-за пламени и дыма, поэтому для их спасения был отправлен катер. Работник гражданской обороны сообщил изданию, что этот пляж предназначен для нудистов и они отдыхали там с вечера.

По его словам, мобильная группа прибыла на место, эвакуировала всех и перевезла их в Геленджик, добавив, что никто из отдыхающих не пострадал.

Площадь пожара в районе населенного пункта Криница составляет 3,2 гектара. Специалист отметил, что огонь продолжает гореть и локализовать его пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Коктебеле голые взрослые устроили танцы вокруг ребенка на нудистском пляже.