Пламя вспыхнуло из сауны на мальчишнике в Удмуртии

Двое молодых людей получили серьезные ожоги на руках и спине, когда мощное пламя охватило их во время мальчишника в бане, сообщил SHOT.

В бане «Тайга» в городе Можга собралась компания из 27 человек, отдыхавших с караоке и спиртными напитками. Пока одни гости исполняли песни «Короля и шута», 20-летний Андрей зашел в парилку, открыл дверь, и огонь ударил по нему.

Молодой человек получил ожоги 10% тела и был госпитализирован. Пострадал также 22-летний Денис, у которого ожоги рук (5%), сейчас он восстанавливается дома.

Предварительно, причиной пожара стало перегревание печки, которая воспламенилась из-за сильного накала. Пожар был потушен сотрудниками МЧС, прибывшими на место происшествия.

Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в поджоге торфяников в Клину.