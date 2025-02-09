План «Ковер» введен в аэропорту Волгограда из-за угрозы атаки ВСУ

В настоящее время аэропорт Волгограда не осуществляет ни приём, ни отправление рейсов. Об этом в Телеграм-канале проинформировал Артем Кореняко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Как сообщил Кореняко, в 00:32 по московскому времени были введены временные ограничения для обеспечения безопасности всех гражданских воздушных судов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указал он.

В Росавиации добавили, что введен план «Ковер», который связан с вероятностью опасности атаки беспилотников ВСУ на волгоградскую аэрогавань.

Ранее авиаюрист Герасимов назвал правила поведения при отказе допуска на рейс из-за овербукинга.