План «Ковер» введен в аэропорту Волгограда из-за угрозы атаки ВСУ
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В настоящее время аэропорт Волгограда не осуществляет ни приём, ни отправление рейсов. Об этом в Телеграм-канале проинформировал Артем Кореняко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Как сообщил Кореняко, в 00:32 по московскому времени были введены временные ограничения для обеспечения безопасности всех гражданских воздушных судов.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указал он.
В Росавиации добавили, что введен план «Ковер», который связан с вероятностью опасности атаки беспилотников ВСУ на волгоградскую аэрогавань.
Ранее авиаюрист Герасимов назвал правила поведения при отказе допуска на рейс из-за овербукинга.