Авиаюрист Герасимов назвал правила поведения при отказе допуска на рейс из-за овербукинга

Случаются ситуации, когда на рейс могут не пустить на фоне полной загруженности самолета, даже несмотря на то, что у вас есть билет на данный рейс. Причина кроется в практике овербукинга, которую Росавиация разрешила применять при некоторых ситуациях. Адвокат Павел Герасимов рассказал, в каком случае можно использовать овербукинг, и что делать, если ваш рейс уже переполнен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, разрешение при определенных обстоятельствах использовать овербукинг в случае, если следующий рейс того же перевозчика по тому же направлению должен отправляться не позже, чем через три часа. Причина использования данной практики кроется в том, что те места, которые отдают при сверхбронировании, чаще всего не используются и остаются пустыми.

Адвокат пояснил, что в такой ситуации, если имеется возможность повышения класса, авиакомпания предоставляет компенсацию, в противном случае производится денежная компенсация пассажиру в размере стоимости авиаперелета, и он пересаживается на следующий рейс. Также ему предоставляются в рамках трех часов прохладительные напитки, а более трех часов — еще и горячее питание.

По его мнению, пассажир может и вовсе отказаться от полета, если это нарушило его планы.

Ранее он назвал способы получить компенсацию за задержку рейса.