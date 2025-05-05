План «Ковер» введен в московском аэропорту Внуково
В аэропорту Внуково временно прекратили принимать и отправлять рейсы
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В аэропорту Внуково в Москве начал действовать план «Ковер», о чём сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
По предварительным данным, в аэропорту Внуково в настоящее время не осуществляется ни приём, ни отправление самолетов.
Сообщается, что причиной тому опасность атаки вражеских БПЛА.
Официальной информации по плану «Ковер» пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».