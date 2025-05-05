План «Ковер» введен в московском аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково в Москве начал действовать план «Ковер», о чём сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, в аэропорту Внуково в настоящее время не осуществляется ни приём, ни отправление самолетов.

Сообщается, что причиной тому опасность атаки вражеских БПЛА.

Официальной информации по плану «Ковер» пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».