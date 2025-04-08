План «Ковер» ввели в аэропортах Волгограда и Саратова
SHOT: аэропорты Волгограда и Саратова разворачивают самолеты из-за угрозы БПЛА
Фото: [Медиасток.рф]
Воздушное пространство ограничили для полетов в Волгограде и Саратове, сообщает SHOT.
По данным канала, в аэропортах Саратова и Волгограда ввели план «Ковер». Предположительно, все из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Временно воздушные гавани разворачивают самолеты: ограничили прием и отправление рейсов.
Информацию о приостановке полетов подтвердили «Коммерсанту» в пресс-службе Росавиации.
Напомним, что план «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы также вводились временные ограничения.