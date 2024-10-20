План «Ковер» ввели в аэропорту Казани

Специальный план «Ковер» в аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил SHOT. По данным источника, сейчас на прилет и вылет задержано около 20 рейсов.

Введение временных ограничений в воздушной гавани также подтвердили в Росавиации.

План «Ковер» представляет собой режим закрытого неба в авиационной сфере, который предписывает немедленную посадку или выход из воздушного пространства для всех самолетов, находящихся в воздухе.

Сигнал «Ковер» подается силами противовоздушной обороны (ПВО) в случае незаконного пересечения государственной границы, в ситуации использования вооружения и боевой техники ВС России против воздушного судна-нарушителя, а также при обнаружении неопознанных воздушных судов или других объектов в воздушном пространстве.

Исключение составляют лишь те воздушные суда, которые участвуют в операциях по задержанию нарушителей, а также выполняют задачи по поиску и спасению.

Обычно радиус действия плана «Ковер» составляет 200 км от указанной контрольной точки аэродрома. Если экипаж самолета-нарушителя не выполняет команду о прекращении действий, информация об этом передается в отряды ПВО, которые применяют соответствующие меры в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что за ночь над российскими регионами система ПВО уничтожила 110 вражеских БПЛА.