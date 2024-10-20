Силы ПВО за ночь сбили 110 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами уничтожили 110 беспилотников ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом утром, 20 октября, сообщило Министерство обороны РФ.
Ведомство отметило, что действия ВС России направлены на защиту территорий страны и укрепление обороноспособности страны в условиях продолжающего конфликта.
ВСУ почти ежедневно пытаются нанести удары беспилотниками по объектам в пограничных и центральных регионах России, однако большинство таких дронов уничтожает система противовоздушной обороны.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе Московской области в ночь на 20 октября система ПВО сбила вражеский беспилотник. По его словам, в ходе отражении атаки БПЛА обошлось без разрушений и пострадавших. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.