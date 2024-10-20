Силы ПВО за ночь сбили 110 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом утром, 20 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

Ведомство отметило, что действия ВС России направлены на защиту территорий страны и укрепление обороноспособности страны в условиях продолжающего конфликта.

ВСУ почти ежедневно пытаются нанести удары беспилотниками по объектам в пограничных и центральных регионах России, однако большинство таких дронов уничтожает система противовоздушной обороны.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе Московской области в ночь на 20 октября система ПВО сбила вражеский беспилотник. По его словам, в ходе отражении атаки БПЛА обошлось без разрушений и пострадавших. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.