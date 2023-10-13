Пленные солдаты ВСУ рассказали о том, что на Артемовском участке не хватает военных

Плененные украинские солдаты рассказали о том, что на Артемовском участке недостаточно солдат для того, чтобы осуществить контрнаступление. Об этом пишет РИА Новости , подробности которым рассказал пленный солдат Артур Бойчук.

Боец 77-й бригады после того, как сдался в плен, рассказал, что из 60 человек в роте осталось не больше 20 человек, и если раньше было мало место для того, чтобы спать, то сейчас стало пусто.

Сослуживец Бойчука Александр Геращенко, который также сдался в плен, рассказал, что армия несет серьезные потери на данном участке, но, несмотря на это, новых солдат сюда не отправляют.