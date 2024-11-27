СК: по итогам ударов ВСУ ракетами в Курской области погибли два человека

По Курской области был нанесен удар тактическими ракетами, это произошло 23 ноября. В итоге погибли два человека. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Следственный комитет РФ.

ВСУ выпустили три тактических ракеты по Фатежскому району Курской области. Под удар попал населенный пункт Большое Жирово с мирным населением в нем. В результате два человека погибли.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения», — указали в Следкоме.

Правоохранители добавили, что по итогам следствия планируется установить всех причастных к данному преступлению, а также привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что спецназу Росгвардии удалось уничтожить в Курской области пункт временной дислокации ВСУ. В лесу было обнаружено место, где расположился противник, и по нему нанесли удар беспилотником-камикадзе. Было ликвидировано не менее пяти бойцов неприятеля, а также транспортное средство.