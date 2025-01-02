Украинская армия из-за нехватки живой силы вербует к себе всех иностранцев, которые желают служить в ВСУ. Такое заявление сделал гражданин Польши, который попал в плен в ДНР. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению польского наемника, на Украине создан специальный сайт, который занимается вербовкой добровольцев из-за рубежа. Любой желающий может воспользоваться этой возможностью, заполнить на сайте анкету, после чего стоит дождаться ответа.

«Думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — указал он.

Ранее уже сообщалось, что гражданин Польши был взят в плен на территории ДНР. Он воевал в качестве наемника в рядах украинской армии, но был пленен российскими бойцами Добровольческого корпуса.