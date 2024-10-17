Пленный солдат ВСУ рассказал о расстреле российских военнопленных

Замкомандующего одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и его сослуживец жестоко расправлялись c российскими бойцами взятыми в плен. Об этом заявил плененный солдат бригады Константин Колесников в интервью ТАСС.

По его словам, с пленными происходили ужасные и страшные вещи. Заместитель командира роты с позывным Дох и рядовой солдат, помощник с позывным Немец часто расстреливали военнопленных.

При этом Колесников отмечает, что за время своего пребывания в плену у российских военных его никто не избивал и не унижал.

Солдат активно призывает своих товарищей по оружию сдаваться в плен. Сам он сделал это на красноармейском направлении в районе села Первомайского в январе 2024 года.

При этом он подчеркивает, что в нынешних обстоятельствах это единственный возможный способ для украинских солдат спасти свою жизнь.

Ранее в ООН обнародовали доказательства пыток российских военнопленных на Украине. Из 205 опрошенных российских военнопленных с марта 2023 года 104 предоставили детальные свидетельства о пытках, что указывает на наличие системного характера этих действий.

Основные методы пыток охватывают жестокие избиения, угрозы насилием и применение электрошока. Для осуществления пыток используются различные предметы, такие как резиновые дубинки, молотки и электрические аппараты.