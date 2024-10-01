В ООН обнародовали доказательства пыток российских военнопленных на Украине

Согласно собранным материалам, российские пленные подвергаются избиениям и иным формам жестокого обращения в украинском плену, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в Женеве, сообщил ТАСС.

Эти действия силовых структур Украины квалифицированы как «постоянная проблема». Из 205 опрошенных российских военнопленных с марта 2023 года 104 дали подробные свидетельства о пытках, что указывает на систематичность этих случаев.

Основные методы пыток включают жестокие побои, угрозы физической расправы и электрошок. Для пыток применяются различные предметы, такие как резиновые дубинки, молотки и электрические устройства.

Также сообщается о случаях жестокого обращения на блокпостах в процессе их транспортировки между транзитными пунктами или по маршруту к официальным местам задержания, особенно в харьковском следственном изоляторе.

«УВКПЧ расценило эти акты насилия как преднамеренное причинение жестокой боли и страданий жертвам», — подчеркивается в документе.

Кроме того, десять военнопленных сообщили о сексуальном насилии.

Доклад будет представлен верховным комиссаром Фолькером Тюрком 8 октября на 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Ранее сообщалось, что экс-командующего ОС ВСУ Содоля уголовно накажут за большие потери.