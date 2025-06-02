По словам взятого в плен украинского солдата Ивана Шарутина, бойцы ВСУ, побывавшие на передовой, не хотят возвращаться обратно. Это приводит к тому, что в армию попадают люди без военной подготовки, «всякие грузчики, сварщики». Видео с его обращением опубликовало Министерство обороны России.

Шарутин сообщил, что получил уведомление о мобилизации в августе, но продолжал работать до декабря, когда его задержала полиция. После проверки документов через электронное устройство сотрудники полиции сообщили Шарутину, что он находится в розыске, и доставили его в военкомат.

Шарутин был взят в плен вблизи села Олешня, расположенного в Сумской области Украины.

«Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: „Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь“. Ребята, сдавайтесь в плен, если есть возможность. Останетесь живы», — отметил пленный.

Ранее сообщалось, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку.