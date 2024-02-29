Пленный украинец назвал нереально заниженными данные Зеленского о потерях в ВСУ

Украинский президент лжет, когда называет цифру погибших бойцов в ВСУ на уровне в 31 тысячу человек. На самом деле потери гораздо больше, так считает Игорь Мыгаль, пулеметчик из погранотряда, который ранее попал в плен. Его слова привел ТАСС .

На днях Зеленский заявил, что украинская армия с момента начала специальной военной операции потеряла всего 31 тысячу человек убитыми. Эту цифру оценил боец, который сейчас находится в плену. Он счел ее нереально заниженной.

«Больше, намного больше. Даже меня, пограничника, отправили на передок необученного затыкать дыры. Куда наша армия делась?» - указал он.

Мыгаль добавил, что не понимает, откуда украинский президент взял такую цифру. Он сам был мобилизован во Львовской области, после чего отправлен на восток страны. После месяца обучения его бросили в Часов Яр, уже после этого отправили в Ивановское. Большинство его сослуживцев погибло на передовой.

Ранее другой пленный рассказал об ударе украинских беспилотников по своим же позициям. Это произошло после того, как солдаты стали сдаваться в плен российским штурмовикам.