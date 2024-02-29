Пленный украинец рассказал об ударе беспилотников ВСУ по собственным позициям

Украинские FPV-дроны нанесли удар по украинской же позиции. Это произошло после того, как подразделение ВСУ сдалось в плен российским штурмовикам. Об этом сообщили РИА Новости .

По утверждению пленного, это произошло в середине января на передовой южнее Урожайного. Российский танк атаковал украинские позиции, он обстрелял укрепления, некоторые украинские бойцы получили ранения. После приближения пехоты, военнослужащие ВСУ стали сдаваться в плен.

«Мы добровольно сдались, потому что смысла не было... Мы сами вышли. Потом наши FPV-дроны начали уже «разбирать» наши позиции», - заявил он.

Сам рассказчик получил ранение в спину в результате удара беспилотников. Российские солдаты эвакуировали пленных в тыл, где оказали им первую помощь. Пленный, по его утверждению, был мобилизован из Днепропетровска, повестку о призыве ему доставили на место работы.

Ранее пленный украинский десантник высоко оценил выучку и подготовленность российских солдат. По его утверждению, ВСУ не готовят настолько слаженные подразделения, уровень обучения там гораздо ниже.