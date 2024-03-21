Украинские командиры не следят за дисциплиной в подразделениях. Они нечасто появляются на передовой. Об этом сообщил пленный сержант ВСУ, его слова привел ТАСС .

Украинец находился на фронте в районе Купянска в самом конце прошлого года. По его утверждению, он сам и его сослуживцы были возмущены действиями офицеров, которые даже старались не появляться в передовых траншеях.

«Они давали распоряжение: просто выходите, окапывайтесь, не доводя того, где окапываться, это было настолько халатное отношение», - указал он.

Украинские военные регулярно отказывались от выходов на позиции, за это их отправляли на гауптвахту, где по нескольку суток морили голодом. Средний возраст бойцов колебался в районе цифры 45 лет. В итоге украинский сержант перешел линию боевого соприкосновения и сдался в плен.

Ранее минобороны рассказало об уничтожении сразу четырех украинских блиндажей вместе с солдатами, которые в них прятались от обстрела. Противника накрыли огнем орудий «Гиацинт-Б», у него было убито и ранено порядка 30 бойцов.