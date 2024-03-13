Премьер-министр Эстонии допустила отправку военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ответила на вопрос об отправке эстонских военных на Украину в качестве помощи. Она не смогла дать никаких гарантий об отказе от этой идеи, сославшись на неоднозначную политическую обстановку. Ее слова публикует РИА Новости .

Каллас считает, что обстановка в мире меняется слишком стремительно, а Россия якобы всегда была и будет «угрозой» для Эстонии. На правительством часе премьер-министр европейской страны ответила, отправится ли часть эстонской армии на Украину.

«Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза», — заявила Каллас.

По словам Каллас, «о вводе наземных войск на Украину речи никогда не шло».

Отметим, что «эстафету» запустил президент Франции, который предположил, что может отправить войска на Украину. Он отметил, что в зону столкновений могли бы отправить всех солдат стран Евросоюза и даже НАТО. После этого страны одна за другой стали реагировать на это предложение. Высказывались об этом также в США. В Америке возникли сомнения о том, что НАТО вообще решится отправить своих военных.

Ранее стало известно, что французские военные не хотят отправляться на Украину.